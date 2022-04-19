"خليفة الإنسانية": 275 مليار درهم مساعدات خارجية قدّمتها الإمارات لـ"عون الآخرين"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، قد أرسى نهجاً إنسانياً متميزاً ومستداماً في العطاء وحب الخير والعمل الإنساني الذي تخطى الحدود الجغرافية ليصل الخير والعطاء الاماراتي الى الأشقاء والأصدقاء في شتى أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، محمد حاجي الخوري، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان سنوياً:"إن الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت نموذجاً يحتذى في العمل الإنساني".

وأضاف الخوري أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تعمل وفق الرؤية الإنسانية الشاملة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتؤكد دائماً على ان العمل الخيري والمجتمعي والإنساني يهدف للارتقاء بحياة الناس، ومما لا شك فيه ان الامارات ومن خلال هذه الرؤية حققت قفزات كبرى في بلورة وتطوير العمل الإنساني في العديد من المبادرات الإنسانية العالمية.

وأشار الخوري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 275 مليار درهم مساعدات خارجية منذ نشأتها، وهذا المبلغ يجسد العطاء الإماراتي خلال 5 عقود من الزمن في مساعدة وتقديم العون للآخرين، حيث شكل لوحة إنسانية رائعة الجمال رسم أولى ملامحها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسون، مما جعل من الامارات احدى النقاط المضيئة على خارطة العمل الإنساني العالمي.

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