«أبوظبي للتقاعد»: تسجيل الأرملة «عاملاً لحساب النفس» لا يحرمها معاش الزوج

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن تسجيل المواطنات الأرامل اللائي يمتلكن أعمالاً وأنشطة تجارية حرة، كمؤمّن عليهنّ ضمن فئة «العاملين لحساب أنفسهم»، لا يحرمهنّ أنصبتهنّ من معاشات أزواجهنّ المتوفين، موضحاً أنه «يجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من معاش الزوج المتوفى، ومعاشها التقاعدي».

وحدد الصندوق خمسة شروط لتسجيل المواطنين ضمن فئة المؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم، أبرزها ألّا يَقل عمر المواطن الراغب في تسجيل نفسه عن 18 عاماً، ولا يزيد على سنّ الإحالة للتقاعد، وألّا يكون متقاعداً من أي صندوق تقاعدي في الدولة.

وتفصيلاً، أكد الصندوق أنه «لا يجوز للعامل لحساب نفسه ضمّ مدة خدمته السابقة، كعامل لحساب نفسه، إلى مدة خدمته المسجلة بموجب قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم»، موضحاً أنه «يسمح له فقط بضم مدد الخدمة السابقة المشمولة بأحد صناديق التقاعد في الدولة».

وأتاح قرار شمول المواطنين من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية، العاملين لحساب أنفسهم، بالقانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، الذي دخل حيّز التطبيق مطلع مارس الماضي، تسجيل هذه الفئة كمؤمّن عليهم لدى الصندوق «اختيارياً»، لتتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

ورداً على أسئلة المتعاملين الأكثر تكراراً على موقعه الإلكتروني، قال الصندوق: «إذا كان المواطن يتقاضى معاشاً من أي جهة في الدولة، فلا يمكنه التسجيل لدى الصندوق مجدداً كصاحب عمل، كما أنه لا يمكن تسجيل أي مواطن ضمن فئة (صاحب عمل)، إذا كان يعمل موظفاً حكومياً، ومسجلاً لدى الصندوق أو لدى أي صندوق تقاعدي آخر في الدولة».

ولفت إلى أنه «يجوز لأي مواطن يدير عملاً بمفرده التسجيل عاملاً لحساب نفسه لدى الصندوق، في حال استيفائه خمسة شروط للتسجيل، خاصة بفئة «العاملين لحساب أنفسهم»، وتشمل ألّا يَقل عمر المواطن الراغب في تسجيل نفسه عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (60 عاماً للرجل، و55 للمرأة). وأن يكون لائقاً صحياً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية صادرة عن الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة. وأن يكون طالب التسجيل من مواطني الدولة. وألّا يكون متقاعداً من أي صندوق تقاعدي آخر في الدولة. وأخيراً، أن تكون لديه رخصة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك، صادرة عن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيتم منع الأرملة العاملة لحساب نفسها من نصيبها في معاش زوجها المتوفى، في حال طلبها التسجيل كمؤمن عليها لحساب نفسها، أكد الصندوق أنه يجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من معاش الزوج المتوفى، ومعاشها التقاعدي.

وأفاد بأنه يجوز لأصحاب المنشآت الخاصة القائمة والمسجلة مسبقاً لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، ولديهم موظفون مسجلون بالصندوق أيضاً، كمؤمن عليهم، تسجيل أنفسهم ضمن فئة «العامل لحساب النفس»، في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بهذه الفئة، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهة العمل، للبدء بتقديم طلب تسجيل مؤمن عليه فئة (العامل لحساب النفس)، وإرفاق المستندات المطلوبة، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المواطنين أصحاب المنشآت وجهات العمل القائمة وغير المسجلة في الصندوق.

وفيما يتعلّق بإمكانية شراء المواطن العامل لحساب نفسه، مدة خدمة اعتبارية لغايات استحقاق المعاش، أكد الصندوق أنه يجوز ذلك متى توافرت شروط وضوابط شراء مدة الخدمة الاعتبارية المقررة في القانون والمعتمدة لدى الصندوق.

وتتضمن الضوابط أن يُبدي المؤمن عليه رغبته في شراء تلك المدة، وبلوغ المؤمن عليه سن الـ40 للمرأة، والـ50 للرجل، وأن يكون المؤمن عليه قد أمضى مُدة خدمة فعلية لا تقلّ عن 20 سنة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وأن يُؤدي المؤمن عليه 26% عن المدة المراد شراؤها محسوبةً على أساس الراتب المؤدى، وفقاً له، الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الشراء، إضافة إلى أي شروط وضوابط أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق لشراء المدد الاعتبارية، ووضع الضوابط لهذه الغاية.

• يجوز شراء العامل لحساب نفسه مدة خدمة اعتبارية لغايات استحقاق المعاش إذا توافرت فيه الشروط.



• الصندوق: «إذا كان المواطن يتقاضى معاشاً من أي جهة في الدولة، فلا يمكنه التسجيل لدى الصندوق مجدداً كصاحب عمل».

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