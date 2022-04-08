5 صفات سلوكية تساعد الموظف على «زيادة راتبه»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفاد موقع «بيت.كوم» المعني بالتوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، بأن خمس صفات سلوكية ونفسية يجب أن يتحلى بها الموظف تتيح له القدرة على إقناع رئيسه بزيادة راتبه، تشمل «القدرة على التفاوض»، حيث لا توجد هناك مهارة تصل بالموظف إلى طلبه حرفياً أفضل من تعلم كيفية التفاوض بفاعلية، وكذلك «القدرة على فهم الطرف الآخر وقراءة أفكاره ومشاعره»، لأن العاطفة غالباً ما تقود الشخص المسؤول عند اتخاذ القرارات تجاه موظفيه في كثير من الأحيان.

وأشار الموقع إلى أنه من بين الصفات السلوكية التي تساعد الموظف على زيادة راتبه، أيضاً، «تجنب الوقوع في فخ الاهتمام المفرط بما يريده الموظف»، لأن لجوء الشخص إلى الرد السريع المعتاد للدفاع عن موقعه، ورؤية الجانب الآخر باعتباره عدوه سيؤدي غالباً إلى طريق مسدود. وبحسب الموقع يجب أن يتحلى الطامح إلى زيادة راتبه بصفة «توقع المفاجآت على طول الطريق»، كونها أبرز سمات المفاوض الجيد، وأخيراً يجب الحرص على «إدخال رقم في الاعتبار»، لأن الموظف إذا لم يفعل ذلك، سيظهر وكأنه بالفعل لا يعرف قيمته الخاصة.

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