عقابية الشارقة تنظّم مبادرة زراعة الأسنان لنزلائها

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظّمت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، ‏والمركز الطبي لزراعة الأسنان بدبي‏، «مبادرة زراعة الأسنان» لنزلاء المؤسسة، بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء والممرضين من ذوي الكفاءة العالية ‏والمتميزة داخل الدولة ‏وخارجها، وبحضور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة بالشارقة، العقيد منى سرور الشويهي، ومدير فرع سجن الرجال، المقدم سالم الكتبي، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمؤسسة.

شارك في المبادرة التي استمرت 11 ساعة متواصلة،‏‏ ‏‎32‎‏ من كبار الأطباء العالميين والمحليين المتطوعين، برئاسة ‏رئيس المركز الطبي لزراعة الأسنان ‏بدبي، الدكتور سهيل حسيني، و‏استفاد منها ‏12 نزيلاً.

وقالت العقيد منى سرور: «جاءت مبادرة زراعة الأسنان بنسختها الـ20، بعد توقف دام لعامين، بسبب الجائحة، لتوفير الرعايــة الصحيــة الملائمــة لنزلاء المؤسسة».

وأكدت حرص شرطة الشارقة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، الذين كان لهم الأثر الملحوظ في دعم الجهود في إنجاح الحملات والبرامج المجتمعية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز جودة الحياة للنزلاء، بما يتواءم مع النظم والقوانين الإنسانيــة بدولــة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news