حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة السيد/ سلطان محمد معضد هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم :

1. جمعه محمد علي شراره الكتبي.

2. سالم مطر حمد سعود الكتبي.

3. سعيد محمد سعيد الراشدي.

4. شريجي محمد محمد عيد الكتبي.

5. عبدالله صابر سعيد صابر الكتبي.

6. علي عوض علي عمير الكتبي.

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