شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب الوقوف العشوائي للمركبات أثناء صلاة التراويح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين تعزيز الإيجابية خلال شهر رمضان الكريم وعدم التسبب في عرقلة حركة السير والمرور بالوقوف العشوائي للمركبات على الطرق وعدم إغلاق مخارج ومداخل المواقف، وإعاقة حركة سير المركبات بالوقوف خلفها أمام المساجد أثناء صلاة التراويح .

وأشارت الى أن الوقوف العشوائي للمركبات يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وإحداث حالة من الاختناق المروري الذي ينتج عنه شكاوى متكررة من المواطنين والمقيمين، ولفتت السلوكيات تعد واحدة من الظواهر السلبية المتكررة للسائقين في شهر رمضان، نتيجة رغبة الكثيرين في اللحاق بموعد صلاة التراويح.

وشددت على ضرورة التقيد التام بقانون السير والمرورخلال الشهر الفضيل، وتجنب ارتكاب المخالفات الخاصة بالصف العشوائي للمركبات أمام المساجد، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تهيئة بيئة آمنة، وتوفير فرص الاستمتاع بشعائر شهر رمضان، بعيداً عن ارتكاب المخالفات وإزعاج الآخرين

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