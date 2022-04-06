طلب موحّد لتجديد الإقامة والهوية اعتباراً من الأسبوع المقبل

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة عنها ببطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الإقامة.

كما أعلنت استحداث نموذج موحد جديد يضم خدمتَي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، اعتباراً من الإثنين المقبل (11 أبريل الجاري).

وأوضحت الهيئة أن قرار إلغاء القسيمة جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، دعماً لتطوير الخدمات المقدمة، ولتطبيق أفضل الممارسات، وتحقيقاً للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد، يضم خدمتَي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، عوضاً عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقاً من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيداً لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معزّزة بالتكنولوجيا.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعماً لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن التفاصيل التي كانت تتضمنها قسيمة الإقامة، وهو ما يعزز القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار، وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة، والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

وقال مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتداداً لحزمة القرارات الداعمة الساعية لتقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحاً إلكترونياً فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة الانتقالية نحو استخدام بطاقة الهوية كبديل خلال هذه الفترة.

وتابع أن الهيئة عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السارية، الموجودين خارج الدولة، من القدوم إلى الدولة، وكذلك الحال بالنسبة للزائرين، في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

وأكد أن الهيئة وضعت التسهيلات التقنية اللازمة كافة للحصول على تفاصيل إقامة الأفراد عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهوراً بختم الهيئة من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية، بواسطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae الذي يتيح طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في ثلاث خطوات فقط.

وأضاف أن دخول القرار حيز التنفيذ سيعمل على وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم، المخصصة سابقاً لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة، ما يعزز من سعادة المتعاملين، ويضفي المرونة النوعية على عمليات الإصدار والتجديد.



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