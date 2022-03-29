«أوقاف دبي» تنجز وقفاً تعليمياً بـ 2.25 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، الانتهاء من تنفيذ مشروع «وقف أتعلم» في منطقة الراشدية، وتخصيص ريعه لصالح تعليم أبناء المحتاجين وغير القادرين.

وأفادت المؤسسة بأن الوقف عبارة عن فيلا سكنية أقيمت على قطعة أرض مساحتها 5143 قدم مربعة ويتكون البناء من طابق أرضي وطابق أول وتبلغ مساحته 3311 قدم مربعة، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بنحو 2.25 مليون درهم.

وأوضحت أن فاعلة خير أوقفت عقاراً في منطقة الراشدية ليصرف ريعه بحسب رغبتها على طلاب العلم والتعليم من خلال تغطية الاحتياجات الدراسية والإسهام في تطوير المستلزمات التعليمية بما يحفظ استدامة العمل الخيري في المجتمع.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن الوقف التعليمي قيمة إنسانية عظيمة، تمنح أبناء الأسر غير القادرة الفرصة لإتمام تعليمهم المدرسي والأكاديمي، وصولاً إلى مرحلة التخرج، لتأسيس جيل مثقف قادر على بناء مستقبل متميز، وعليه فإننا نشجع الواقفين والراغبين في المشاركة بالمشروعات الوقفية على تخصيص المصارف في دعم القطاع التعليمي بمتطلباته المختلفة وتوفير كل الاحتياجات الدراسية اللازمة.

وحث المطوع المؤسسات والمراكز التعليمية المختلفة على المشاركة في نشر وتعزيز مفهوم الوقف لدى الطلبة، وتسليط الضوء على أهمية الوقف التعليمي ودوره في بناء المجتمعات المتقدمة، داعياً أصحاب الأيادي ورجال الأعمال إلى الإسهام في دعم الوقف التعليمي ومساندة طلبة العلم لإتمام تحصيلهم الدارسي.

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