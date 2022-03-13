محمد بن راشد: أبناء الإمارات وكوادرها الوطنية هم الرهان الحقيقي لصناعة المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تتبنى البحث عن الكفاءات القيادية الوطنية وتواصل بناء الإنسان وتعزيز قدراته وخبراته ومهاراته وتمكينه من أدوات المستقبل لاستباق التحديثات والمتغيرات واستدامة الإنجاز والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، لتعزيز مسيرة الدولة لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.

جاء ذلك، لدى تكريم سموه 250 منتسبا لبرنامج قيادات حكومة الإمارات، من الكوادر الوطنية العاملة في أكثر من 120 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسة في القطاع الخاص، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين في حكومة دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الرهان الحقيقي لدولة الإمارات لصناعة المستقبل يرتكز على أبنائها وكوادرها الوطنية، القادرين على بناء تنمية شاملة ومستدامة تعود بالخير على المواطن والمجتمـع".

وهنأ سموه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات، وحثهم على توظيف المهارات والخبرات التي اكتسبوها في تطوير المشاريع والارتقاء بأداء الجهات التي يعملون بها، وقال سموه" "إن القائد هو من يعمل على تطوير ذاته وزملائه ويؤثر إيجابا في بيئة عمله... نرى في كل فرد من فريق عملنا الحكومي قائداً متميزاً... نريد الاستفادة من هذه الطاقات والإمكانات وتوظيفها في خدمة مجتمعنا ودولتنا".

مهارات القيادة الاستباقية المرنة

وركزت محاور برنامج قيادات حكومة الإمارات التي ضمت نخبة من أفضل الكوادر والكفاءات الوطنية على فهم التوجهات الحكومية والقيادة والانفتاح على العالم الخارجي، والقيادة الاستباقية والمرنة، وصناعة القرارات الذكية الفعالة والكفؤة، والاتصال والتواصل الفعال، واستشراف المستقبل ومهارات التخيل وتصميم مختبر الأفكار، وتحليل الأوضاع العالمية وفهم التوجهات وتصميم السيناريوهات المستقبلية.

وتم تصميم البرامج التدريبية بناءً على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير، وشارك في تقديم التدريب نخبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية والوطنية لتوفير تجربة علمية وعملية متميزة.

وعملت الدفعة السابعة من القيادات التنفيذية، والدفعة السادسة من قيادات المستقبل، والدفعة الثانية من قيادات شباب الإمارات، على مشاريع تطويرية لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وتعزيز التحول الرقمي، فيما عملت الدفعة السادسة من القيادات التنفيذية، والدفعة الخامسة من قيادات المستقبل، والدفعة الثالثة من قيادات شباب الإمارات على مشاريع تطويرية لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وبناء مدن المستقبل.

ويغطي برنامج القيادات التنفيذية فئة الوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذيين ونواب الرؤساء التنفيذيين ومدراء الإدارات، فيما يضم برنامج قيادات المستقبل فئة نواب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والفرق ومدراء المشاريع والشُعب، ويستهدف برنامج قيادات شباب الإمارات فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21-35 عاما، من غير فئة رؤساء الأقسام وما فوق.

الجدير بالذكر، أن برنامج قيادات حكومة الإمارات تأسس عام 2008، بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء وتجديد الطاقات الوطنية والكوادر الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.

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