الإمارات تدين استهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيّرة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مصفاة الرياض في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة.

واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الإقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة .

واعتبرت الوزارة ما جرى تهديدا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لها.

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