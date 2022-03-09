المرأة الإماراتية تقتحم مجال تدريب الكلاب البوليسية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استقطبت شرطة أبوظبي كوادر نسائية وطنية، للعمل بمجال التدريب والتفتيش بالكلاب البوليسية، في إدارة التفتيش الأمني «K9» بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، وذلك تأكيداً لدور المرأة الريادي بمختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأفاد مدير إدارة التفتيش الأمني «K9»، العميد جمال حبش، بأن المدربات باشرن مهامهن، وأصبحن على درجة عالية من الكفاءة للمشاركة في جميع المهام الأمنية والفعاليات والمناسبات الرسمية.

وذكر أن خطوة انضمام المدربات الجدد في مجال التفتيش ستفتح الباب لانتساب العديد من الكوادر النسائية الراغبات في العمل في هذا المجال الحيوي، وتوفير التدريب والإعداد والتأهيل المناسب لهن، انطلاقاً من حرص إدارة التفتيش الأمني «K9» على إبراز دورهن في المجال الأمني، وطرق التعامل بمهارة عالية واحترافية مع الكلاب البوليسية.

ولفت إلى أن المنتسبات يقمن بالعديد من المهام، وتشمل تأمين وحراسة مواقع المناسبات، والمشاركة في المهام التي تستدعي تدخل المرأة في التفتيش، والمشاركة في المهام والبلاغات الأمنية، وتأمين الفعاليات والمناسبات الكبرى والمعارض التي تستضيفها الدولة.

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