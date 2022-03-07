4 شروط لتسجيل العاملين لحساب النفس في نظام "تقاعد أبوظبي"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حدد صندوق أبوظبي للتقاعد، 4 شروط رئيسة يجب توافرها لتسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة العاملين لحساب أنفسهم، الراغبين في أن يكونوا مؤمّناً عليهم لدى الصندوق، أولها "ألّا يَقل عمر المواطن الراغب في تسجيل نفسه عن 18 ولا يزيد عن سن الإحالة للتقاعد (60 عاماً للرجل و55 للمرأة)"، والثاني "أن يكـون المواطن لائقاً صحيـاً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية صادرة عن الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة"، والثالث " أن يكون طالب التسجيل من مواطني الدولة"، وأخيراً، "ألّا يكون متقاعداً من أي صندوق تقاعدي في الدولة".

وبدأ الصندوق، مطلع مارس الجاري، في تلقي طلبات المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة العاملين لحساب أنفسهم ، الراغبين في التسجيل بنظام التقاعد لدى الصندوق، وذلك من خلال استقبال الطلبات حضورياً في مقر الصندوق أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك تنفيذاً لقرار شمول المواطنين من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية العاملين لحساب أنفسهم، بالقانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، ليتيح تسجيل هذه الفئة كمؤمّن عليهم لدى الصندوق "اختيارياً"، لتتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

وذكر الصندوق أن رحلة العامل لحساب نفسه مع الصندوق تبدأ بتسجيله لجهة عمله أو نشاطه، ثم تسجيل نفسه في الصندوق، حيث يوفر الصندوق 20 شريحة مختلفة للدخل، يختار منها المواطن الشريحة المناسبة لنشاطه، تبدأ من 12،750 درهم، وتصل أقصاها إلى 200 ألف درهم، ويتم الاشتراك على أساس شريحة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه بحسب دخله الشهري"، موضحاً أن شريحة الدخل يقصد بها "الدخل الشهري الخاضع للاستقطاع وسيتم احتساب الاشتراكات التقاعدية على أساسها".

ولفت إلى أنه يتم احتساب قيمة الاشتراك بواقع نسبة الاشتراكات الشهرية المعتمدة لدى الصندوق، وهي (26%)، حيث يلتزم العامل لحساب نفسه تجاه الصندوق بسداد (20%) من شريحة الدخل الشهري التي حددها، فيما تساهم الحكومة في اشتراك العامل لحساب بنسبة الـ(6%) المتبقية، بما يعني أن المواطن المسجل ضمن شريحة الدخل الأولى (12.750 درهم) يسدد شهرياً .

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