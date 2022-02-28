اعتباراً من الغد.. تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة في النظام التقاعدي بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة ابوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

وأوضح الصندوق أن شمول العاملين لحساب أنفسهم ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي ، يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في إمارة أبوظبي، كما يشمل القرار المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة، مشيراً إلى أن تسجيل هذه الفئات في الصندوق يكون اختيارياً، إذ يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدّمها الصندوق للمسجلين لديه.

وحول آلية ونظام اشتراك المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أفاد الصندوق بأنه تم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من12.750 درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم ، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الصندوق إلى أنه بإمكان المواطن إلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك أوفي حالة إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً، كما يمكنه التقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه متى رغب في ذلك.

وأوضح الصندوق أنه بموجب هذا القرار يُمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدماته كصاحب عمل على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون.

وذكر الصندوق أنه يمكن للمواطنين المشمولين بهذا القرار، التقدّم بطلبات التسجيل لدى الصندوق اعتباراً من غدا (1 مارس 2022) وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو عبر التقدم بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.

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