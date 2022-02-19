بالصور.. إعادة تأهيل 4 مناطق ألعاب مجانية في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال إعادة تأهيل أربع مناطق ألعاب، و ملعب متعدد الأغراض في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

وأفادت البلدية بأن أعمال إعادة التأهيل شملت منطقة الألعاب في حديقة الأحياء الواقعة على شارع المجرة في الحوض شرق 38، بالقرب من المدرسة الهندية، و قد تضمنت أعمال إعادة التأهيل لمناطق الألعاب، صيانة جميع معدات الألعاب القائمة و مقاعد الجلوس وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية لجعل الحدائق ومناطق الألعاب مؤهلة لتخدم الجانب الترفيهي و التعليمي والرياضي والاجتماعي.



وتخدم معدات الألعاب بالحدائق مختلف الفئات العمرية وبمواصفات عالمية، و تحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين.

كما تضمنت أعمال إعادة تأهيل الملعب المتعدد الأغراض إزالة الأرضيات القديمة و إعادة رصف الملعب بالأسفلت وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وصيانة وتأهيل معدات الملعب وتأهيل أنظمة الإنارة بالإضافة إلى طلاء و تخطيط أرضيات الملاعب بمواد عالية الجودة ومقاومة للظروف الطبيعية، ويتيح الملعب المتعددة الأغراض ممارسة عدة أنشطة مثل كرة القدم الخماسية – كرة السلة– الكرة الطائرة – و كرة اليد، وبهدف تأمين مستخدمي منطقة الملعب فقد تم تركيب سياج معدني حول الملعب، كما تم إنشاء أرصفة حول الملعب و ممرات للمشاة، لربط الملاعب بالممرات القائمة.

وأكدت البلدية أن هذه المنطقة تعد إضافة جديدة لمرافق الأحياءالسكنية في جزيرة أبوظبي، وتساهم في تحسين مظهر المدينة.

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