"الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" اليوم.. وارتفاع تدريجي من غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، ويصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، على أن يصبح رطب ليلاً في المناطق الداخلية حتى صباح غداً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر الي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الى متوسط في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطب ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس السبت المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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