مشكلات الأسر والمدارس والجيران تتصدر الشكاوى المجتمعية في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أفاد مركز الدعم الاجتماعي في شرطة رأس الخيمة، بأن الخلافات الأسرية والعنف المدرسي والمشكلات بين الجيران، تصدرت الشكاوى التي يتلقاها، موضحاً أن المركز تلقى 403 بلاغات خلال العام الماضي، وتمت معالجة المشكلات وحلها بنجاح، وبطريقة ودية، بعيداً عن أروقة المحاكم ومراكز الشرطة، وفي نطاق من السرية التامة، لدعم الأمن المجتمعي واستقرار الأسرة، كما تمت إحالة 49 حالة إلى جهات الاختصاص، للمضي في إجراءاتها، بعد تقديم الدعم النفسي لأطرافها، كما تعامل المركز مع 134 استشارة في مختلف القضايا الاجتماعية.

وقال رئيس المركز، المقدم أحمد إبراهيم سبيعان، إن مركز الدعم تميز خلال العام الماضي، بدوره الإيجابي والبناء في تعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع، من خلال تعامله مع العديد من القضايا المهمة، وحل الخلافات ومعالجة قضايا العنف والخلافات الأسرية، ولم الشمل، والخلافات بين الجيران،

والعنف المدرسي وغيرها من المنازعات، وذلك عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، للمعنفين والمتضررين من النساء والأطفال، بهدف الوقاية من الجريمة، وتحقيق قيم الترابط والتلاحم المجتمعي، وفقاً لعادات الدولة وأعرافها السامية، التي تكفل حقوق الآخرين بمنع إيذائهم، كما تحض على احترام الصغير وتوقير الكبير، وصون حقوق وكرامة كل من يعيش في الدولة.

وأوضح أن المركز تعامل مع عدد من الحالات المجتمعية المؤثرة خلال العام الماضي، ووجه العديد من النصائح والتوعية للأفراد، لتجنب السلوكيات السلبية مستقبلاً، متابعاً أن الأخصائيين في المركز حرصوا عند حل الخلافات على نشر وتعزيز قيم التسامح التي تنتهجها القيادة، وتتبناها المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، الذي يؤدي بدوره البناء إلى ضمان خلق بيئة مجتمعية متسامحة متعافية وآمنة.

وأضاف أن المركز يقدم الدعم المعنوي والتوجيه اللازم للجمهور، من خلال أربعة أفرع متخصصة تتعامل مع كل أشكال الحالات والمشكلات الأسرية والنفسية والمجتمعية، عبر (أخصائيين اجتماعيين)، لديهم خبرة كافية لحل ومعالجة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المجتمع من المؤسسات الخيرية في الإمارة، والقطاع التعليمي، ودائرة المحاكم، والنيابة العامة، الأمر الذي أسهم في معالجة أغلب القضايا الاجتماعية بنجاح، دون تصاعد للخلافات أو استدعاء اتخاذ إجراءات الجهات التنفيذية والقضائية في الإمارة تطبيقاً لرسالة وزارة الداخلية، الهادفة إلى العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

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