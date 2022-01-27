استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستدامة البيئية في دبي بموازنة 74.5 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر «إكسبو 2020 دبي»، مثمناً، سموه، ما تم تحقيقه خلال العام 2021 من إنجازات أسهمت في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً تتجه إليها أنظار العالم، كونه عاماً استثنائياً تجسدت خلاله رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التغلب على التحديات، وخلق الفرص وتحقيق الطموحات وإنجاز المشروعات التي تؤكد مكانتها الريادية بوصفها مدينة عالمية.

وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عُقد في جناح موانئ دبي العالمية في «إكسبو 2020 دبي»، أن ما تم تحقيقه من إنجازات يمثل دافعاً للاستمرار في العطاء، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف واعدة، معتبراً، سموه، أن أجندة 2022 هي محطة جديدة تنطلق منها الحكومة نحو إنجازات جديدة.

وقال سموه: «2022 سيكون عام التحوّلات، مع رؤية متجددة قوامها الريادة، وسيكون هذا العام حافلاً بالإنجازات في مختلف المجالات والميادين، نظراً للأجندة الحكومية التي سيتم تنفيذها، والتي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وتستشرف آفاق المستقبل، وتنسجم مع الرؤية الملهِمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون دبي دائماً هي الوجهة العالمية الأولى للمستثمرين ورواد الأعمال والزوار».وقال سموه: «نجاحنا في التعامل مع الجائحة وتنظيم (إكسبو 2020 دبي) أسهم في انتعاش مختلف قطاعات الاقتصاد وتعزيز السياحة».

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستكمالاً لمجموعة المشروعات التي اعتمدها سموه، والتي تندرج ضمن مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير جودة الحياة وبناء مستقبل مستدام، اعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أحد أهم الاستراتيجيات المتكاملة في هذا المجال، حيث قال سموه: «اعتمدنا اليوم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم، لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، منها 70.5 مليار درهم إسهاماً مباشراً من القطاع الخاص لبناء مستقبل مستدام.. القطاع الخاص شريكنا الاستراتيجي لجعل دبي مدينة صحية ومستدامة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية بتعاون جميع فئات المجتمع».

وتسعى الاستراتيجية، لتنفيذ مشروعات طويلة المدى خلال الـ20 عاماً المقبلة، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية وتعزيز الجهود والخطط الرامية إلى إثراء المجالات والقطاعات الحيوية كافة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتشجع الاستراتيجية الجهات المعنية كافة، من القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، بالإضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المُعاد تدويرها، وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي.

وأثنى سمو ولي عهد دبي، على الجهود المبذولة والتي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.3%، موازياً لأداء الاقتصادات العالمية الكبرى، ومدفوعاً بقفزة نوعية للربع الثاني، الذي سجل نمواً بلغ 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، ما يؤكد نجاح دبي في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» وتعافيها السريع من تداعياتها، وأن الانفتاح التجاري في الإمارة يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي. كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع أجندة العام 2022، والتي تتضمن مشروعات ومبادرات تنموية شاملة، تؤكد استمرار دبي في جهودها للتطوير والنمو العالمي، وتركز الأجندة على تنويع مصادر الاستثمارات الجديدة، وزيادة الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على اقتصاد المعرفة، بينما يركز قطاع التنمية الاجتماعية على تمكين مختلف شرائح المجتمع للنهوض بالمجتمع بأكمله وتحقيق السعادة لجميع أبنائه.

وتركز الأجندة على التخطيط الحضري والبنية التحتية، التي تعكس مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في القطاع الخدمي، وتسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، بوصفها وجهة سياحية واستثمارية، مكفولة بقطاعات الأمن والسلامة والعدل، التي لطالما أولتها القيادة الرشيدة الأولوية، لما تشكله من أسس ومبادئ تتميز بها دبي، بالإضافة إلى السياسات البيئية، والتي أخذت حيزاً مهماً في الأجندة الحكومية، بهدف تطويرها لمواجهة التحديات البيئية للإسهام في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يتشارك العالم مواجهتها.

ولي عهد دبي:

• «اقتصادنا حقق نموّاً قياسياً بلغ 6.3% خلال الـ 9 أشهر الأولى خلال العام 2021 مدفوعاً بقفزة نوعية للربع الثاني بلغت 17.8%».

• «نجاحنا في التعامل مع الجائحة وتنظيم (إكسبو 2020 دبي) أسهم في انتعاش مختلف قطاعات الاقتصاد وتعزيز السياحة».

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