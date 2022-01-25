إطلاق مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة تحت شعار «الدار أمان»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أمس، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، خلال مؤتمر صحافي برئاسة مدير عام المكتب، محمد سهيل سعيد النيادي، ومدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، العقيد أحمد سعيد المزروعي، وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة ومدّتها ثلاثة أشهر.

وأكد النيادي أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، لتسوية أوضاعهم وذلك بتوفير غطاء قانوني لما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.

ودعا المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة والمسارعة بتسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال الفترة المعلن عنها.

من ناحيته، قال المزروعي، إن «جهودنا تتكامل بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع، ونؤكد حرصنا على مساعدة المواطنين لترخيص الأسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة تساعدهم على تسجيل السلاح والذخيرة، أو التخلص من الأسلحة غير المرخصة في حال رغبتهم بذلك، أو طلب تعطيلها أو تسليمها أو التنازل عنها من خلال خدمة إلكترونية مجانية متوافرة عبر الموقع الإلكتروني (www.moi.gov.ae) والتطبيق الذكي لوزارة الداخلية (moiuae ). وتابع أن «اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، لذا نذكر المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري وما تشملها من احتياطات أمن وسلامة لتخزين السلاح الناري في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، واحتياطات الأمان عند نقل السلاح الناري أو استخدامه، كما يمكنهم الاطلاع أكثر ومعرفة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للحملة لتحميل دليل الإرشادات».

ودعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman وزيارة الموقع الإلكتروني WWW.ALDARAMAN.AE للحصول على المزيد من المعلومات.

وخصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقماً مجانياً 8005000 للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراءات تسجيل الأسلحة والذخائر.

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