محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تظلّ دائماً في الصدارة، فهي أولاً.. وهي دائماً. كما أعرب سموه عن اعتزازه بثقة الشعب الكبيرة في حكومته.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً، متصدرة دول العالم في العديد من المؤشرات. وقال سموه، أمس، في تغريدة على تويتر: «دولة الإمارات الأولى عالمياً في

152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في ثقة

الشعب بحكومته.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في التكيف مع المتغيرات..

الإمارات أولاً.. الإمارات دائماً». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نوه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021، بآلاف الفرق التي عملت لترسيخ تفوقنا.

كما أشاد سموه باقتصاد الإمارات الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية إقليمياً.. والأول عالمياً في استقطاب المواهب، والأعلى دولياً في استقطاب السياح بعد الجائحة.

وتوقع سموه في تغريدة له، نشرها أواخر العام المنصرم، أن يكون العام 2022، أفضل وأجمل وأعظم.

• دولة الإمارات تحتلّ الترتيب الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً.

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