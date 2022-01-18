%88 مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي.. و86.3% للمتعاملين خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تسعى دائماً للوصول إلى مستويات جديدة في تطوير العمل الحكومي استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مفاهيم التميز والريادة والإبداع وترسيخ قيمة السعادة لكل من يعيش على أرض دبي.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي، التي يستعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سنوياً، ووجه سموه بمشاركة التقارير النهائية مع الجهات الحكومية، من أجل العمل على الاستمرار في تحسين النتائج، وذلك تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام بهدف تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستويات ريادية.

وقال سموه: «نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي لعام 2021، تعكس مستوى الخدمة التي يحرص على توفيرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بيئة العمل في القطاع الحكومي ومجتمع دبي، ونسير بخطى واثقة لتحقيق نهج سموه، وهذا أثبته التقدم في نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2021، التي حققت نسبة وصلت إلى 88% في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين مع حكومة دبي إلى 86.3%».

وأشاد سموه بجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين، وهي القيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 96.6%، والنيابة العامة 94.7%، إضافة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 94.1%. وضمن مقارنة مؤشر سعادة المتعاملين جاء في المراكز الثلاثة الأولى غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 91.9%، ودائرة جمارك دبي 91.8%، والقيادة العامة لشرطة دبي 91.3%.

ودعا سموه الجهات الحكومية الأخرى إلى مراجعة النتائج والوقوف على توقعات وتطلعات الموظفين والمتعاملين، مؤكداً، سموه، أهمية إشراك المتعاملين من أجل النهوض إلى مستوى توقعاتهم وتجاوزها إلى درجات أعلى من الإتقان والسرعة والجودة، والعمل المستمر على تحسين الأداء بما يحقق أعلى معدلات الرضا والسعادة، والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية.

وقال سموه: «أساس العمل الحكومي هو خدمة الناس، وثقتنا عالية بموظفينا وكوادرنا المؤهلة والموهوبة، ولطالما عملنا على تطوير نهجنا الإداري، واضعين الريادة نصب أعيننا، ومستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ قيمة السعادة في دبي، التي بات اسمها بحدّ ذاته رديفاً للسعادة».

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، والمنصة الإلكترونية التي تتضمن نتائج المؤشر لجميع الجهات الحكومية. وحقق مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي نسبة 88%، حيث يضم المؤشر الرئيس خمسة مؤشرات فرعية. كما اطلع سموه، خلال العرض، على نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي الذي يقوم البرنامج بدراسته منذ أكثر من 17 عاماً، وحقق المؤشر نمواً إيجابياً مطرداً مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، حيث حقق مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي نسبة 86.3%، كما ارتفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في الخدمات التي تقدمها حكومة دبي إلى نسبة 95.9%.

• حكومة دبي تسعى دائماً للوصول إلى مستويات جديدة في تطوير العمل الحكومي.

• ارتفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في خدمات حكومة دبي إلى 95.9%.

ولي عهد دبي:

• «خدمة الناس أساس العمل الحكومي وثقتنا عالية بموظفينا وكوادرنا المؤهلة والموهوبة».

• «لطالما عملنا على تطوير نهجنا الإداري، واضعين الريادة نصب أعيننا».

• «الارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية».

مؤشر السعادة اللحظي

قام برنامج دبي للتميز الحكومي، العام الماضي، بتطوير «دراسة سعادة المتعاملين»، التي شملت فصل «دراسة المتسوق السري» و«دراسة رأي المجتمع عن الدراسة»، ليصبح «مؤشر سعادة المتعاملين» أكثر تعبيراً عن رأي المتعاملين ومدى سعادتهم المباشرة، مع استمرار دمج نتائج «مؤشر السعادة اللحظي» للخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، في نتائج دراسة المؤشر العام لسعادة متعاملي حكومة دبي التي يجريها البرنامج، الأمر الذي يعزز من قيمة المؤشر وإسهامه في تحسين جهود الحكومة في تحقيق سعادة المتعاملين عبر كل قنوات تقديم الخدمات.

وحرصاً من البرنامج على تعزيز المرونة المؤسسية وسرعة الاستجابة للمتغيرات والأزمات والطوارئ لدى الجهات الحكومية، شملت التعديلات التطويرية تعديل وتوزيع أسئلة معيار الاستجابة للأزمات والطوارئ، الذي تمت إضافته العام الماضي إلى بقية معايير الدراسة لقياس مدى سعادة المتعاملين بالإجراءات التي اتخذتها الجهة الحكومية، لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين أثناء جائحة «كوفيد-19».

منصة إلكترونية

طور برنامج دبي للتميز الحكومي، منصة إلكترونية لاحتساب وعرض نتائج الدراسة تمكّن المستخدمين المعتمدين لدى الجهات الحكومية من الاطلاع على نتائج الجهة التفصيلية في دراسة سعادة المتعاملين والمتسوق السري، مقارنة بالمتوسط على مستوى حكومة دبي، ومقارنتها بنتيجة الجهة في العام السابق، مع إمكانية استعراض نتائج كل قناة من قنوات تقديم الخدمة، أو مركز من مراكز تقديم الخدمة، الأمر الذي يسهم في تركيز الجهود للتطوير والتحسين في الأدوات الأكثر احتياجاً لها.

مؤشر سعادة الموظفين

■ القيادة العامة لشرطة دبي: 96.6%.

■ النيابة العامة: 94.7%.

■ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: 94.1% .

مؤشر سعادة المتعاملين

■ غرفة تجارة وصناعة دبي: 91.9%.

■ دائرة جمارك دبي: 91.8%.

■ القيادة العامة لشرطة دبي: 91.3% .

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