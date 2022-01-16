تساقط الأمطار على مناطق متفرقة في الدولة.. فيديو
هطلت، منذ ليل أمس وحتى اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث شهدت دبي أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة اكسبو (دبي).
كما شهدت أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة أمطارا تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
وشهدت منطقة كلباء في الشارقة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، كما شهدت الفجيرة أمطاراً غزيرة .
أمطار الهير #العين #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8XfgzYSjGd— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 16, 2022
أمطار الشويب منطقة #العين #أبوظبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/u2WfCpiOhj— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 16, 2022
أمطار المرفأ منطقة #الظفرة #أبوظبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/PsCWDtdAlL— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 16, 2022
#أمطار أبوظبي ليلا#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/gy3e6JoFeK— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 16, 2022
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