موظفو حكومتي رأس الخيمة وأم القيوين يباشرون عملهم يوم الجمعة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة وأم القيوين

باشر موظفو حكومة رأس الخيمة وأم القيوين الدوام الرسمي لنصف يوم، يوم الجمعة تطبيقا للنظام العمل الأسبوعي الجديد، ورصدت "الإمارات اليوم" استقبال الدائرة للمراجعين وتقديم جميع الخدمات وسط التزام كامل من الموظفين بالدوام الرسمي يوم الجمعة.

وقالت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين مكتب فلج المعلا، إن نظام العمل الأسبوعي الجديد والذي أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يخدم أكثر من هدف وسيعمل على تحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية كما سيكون له إيجابيات كثيرة منها رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتحسين حياة الموظفين.

وأعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن ساعات العمل الجديدة انسجاما لتوجيهات حكومة الدولة بتغيير نظام العمل الأسبوعي وتماشياً مع قرار حكومة رأس الخيمة، إذ تستقبل يبدأ العمل في الدائرة من يوم الإثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 10:30 مساءاً، ويوم الجمعة من الساعة 3:30 مساءاً إلى الساعة الثامنة ليلاً.

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