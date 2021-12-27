«الموارد البشرية»: اختصار خطوات إنجاز 3 خدمات مرتبطة بالعمالة المساعدة

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير خدمات إلغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل من خلال اختصار خطوات إنجاز هذه الخدمات.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خليل خوري، حرص الوزارة على تقديم خدمات العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها وبما يتناسب مع تطلعات أصحاب العمل ويحقق سعادتهم، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات الثلاث المشار إليها يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفذها الوزارة لتطوير جميع خدمات العمالة المساعدة البالغ مجموعها 18 خدمة.

ويمكن لصاحب العمل إنجاز أي من خدمات إلغاء أو تجديد تصريح إقامة العامل المساعد أو تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل من خلال التطبيق الذكي للوزارة دون الحاجة إلى إدخال كلمة السر واسم المستخدم، حيث يتعين على صاحب العمل إدخال رقم بطاقة هويته وتاريخ ميلاده وكذلك إدخال رمز التحقق في الصورة الظاهرة أمامه في التطبيق، حيث سيتم إرسال رسالة نصية له برمز التحقق OTP على رقم هاتفه المتحرك المسجل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتعين على صاحب العمل إدخال رمز التحقق المرسل إليه واختيار العامل المطلوب إجراء الخدمة على ملفه، وكذلك إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم، حيث سيتم إرسال الطلب مباشرة إلى الهيئة للمعالجة وإرسال بريد إلكتروني لصاحب العمل بإيصال الدفع ونسخة من العقد الموثق (في حال خدمة تجديد تصريح الإقامة لعامل مساعد).

يذكر أن الوزارة تقدم 18 خدمة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام واستخدام العمالة المساعدة حيث تتوافر هذه الخدمات عبر التطبيق الذكي للوزارة mohre المتوافر في متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، فضلاً عن الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae وكذلك مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060.

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