حمدان بن محمد: القطاع الخاص نموذج يُحتذى في استيعاب المسؤولية تجاه الوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية الدور الرئيس والمؤثر الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ودبي، انطلاقاً من علاقة الشراكة التي توطدت بين القطاعين الحكومي والخاص على مدار العقود الخمسة الماضية، حيث قدّم الأخير نموذجاً يُحتذى في استيعاب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن، والحرص على الوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل، للمساهمة في الوصول بدولة الإمارات إلى مراتب أعلى من التميز في مختلف المجالات.

ونوّه سموه بما تعقده الدولة من آمال كبيرة على القطاع الخاص في الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، مع توفير كل المقوّمات الداعمة لإنجاح دوره، وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته على النحو الأمثل، قائلاً سموه: «الشراكة النموذجية والمزدهرة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات النوعية في المجالات كافة.. وتكامل أدوارهما يمثل ركيزة أساسية لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والمجتمعية».

وأشاد سموه بدور القطاع الخاص في مجال التوطين، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في شتى ميادين العمل، مشدداً على أهمية إسهامه في تأهيل الكوادر الإماراتية وإمدادهم بمقوّمات التميز، بما يخدم توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل مختلف الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بنحو 300 من الكوادر الإماراتية، التي تم توظيفها أخيراً في شركة ماجد الفطيم، في إطار برنامج «نافس»، البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، خلال الحفل الذي نظمته الشركة في مقر «إكسبو 2020 دبي» للترحيب بالموظفين الجديد، بحضور الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، آلان بجاني.

ودعا سموه الموظفين الجدد إلى تقديم القدوة في تأكيد قيمة مشاركة الكادر الوطني، وقدرته على إضافة بصمات إيجابية واضحة، كل في مجال عمله، وأن يكونوا دائماً نماذج تُحتذى في الالتزام المهني والتميز، والسعي الدائم للتفوق والمشاركة الإيجابية بالأفكار المبدعة الداعمة لتطوير العمل ورفع مستوى كفاءته.

وكانت حكومة الإمارات أطلقت برنامج «نافس» في سبتمبر الماضي، ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، بهدف بناء مجمع من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن مختلف المجالات الحيوية، وتشجيع ثقافة الابتكار والعمل الحر وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.

وأعلنت شركة ماجد الفطيم عن التزامها بتعيين 3000 من الكوادر الإماراتية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ونظمت عدداً من الفعاليات، أسفرت عن توظيف نحو 300 إماراتي وإماراتية.

ولي عهد دبي:

«الدولة تعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص في الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة».

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