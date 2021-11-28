تعرف إلى.. 16 هدية إسكانية من محمد بن راشد لمواطني دبي

المصدر: دبي ـ أمين الجمال

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات "قرية الأسرة" في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية،

وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم، إضافة إلى عدد من الهدايا الإسكانية، تزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، والتي تتضمن:

- إعفاء أسر المتوفين من 33 مليون درهم قروض إسكانية.

- البدء بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية في وادي العمردي والعوير الثانية.

- 2000 قطعة أرض سكنية في وادي العمردي والعوير الثانية تضم حزمة خدمات: - 19 تصميما جاهزا مع الخرائط الفنية والهندسية للاختيار.

- تخفيض القسط الشهري من 18% إلى 15%.

- إمكانية اختيار المواطن تعهيد البناء بالكامل لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإنجاز المسكن نيابة عنه.

- الإعفاء من رسوم الرهن العقاري، والإعفاء من شرط توفر سيولة مالية 500 ألف درهم للموافقة.

- إعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم.

- دعم المساكن بأنظمة الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل اختياري.

- اتفاقيات مع كبرى شركات التأثيث وتجهيزات المنزل وخصومات خاصة للمواطنين.

- 929 فيلا سكنية للمواطنين: - اعتماد 803 فيلات سكنية بمنطقتي الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية بتكلفة 1.2 مليار درهم.

- تخصيص وتوزيع 126 فيلا سكنية جاهزة في منطقتي عود المطينة وحتا بقيمة 170 مليون درهم.

- "قرية الأسرة" .. مجمع سكني متكامل الخدمات في محيصنة الرابعة:

- 464 شقة جاهزة للسكن ضمن مجمع متكامل الخدمات للأسر غير الممتدة بقيمة 415 مليون درهم.

- يضم المجمع حدائق ومماشي ومساحات خضراء.

- تأمين خدمات الحراسة على مدار الساعة لتوفير أجواء من الأمان للأمهات والأطفال.

توفير الحكومة خدمات الصيانة المجانية على مدار العام للأسر القاطنة في المجمع السكني الجديد

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