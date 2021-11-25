«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعد للتحوّل الرقمي

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن استعداده للعمل على التحوّل الرقمي للإدارات والأقسام تدريجياً، مع استحداث إضافات تقنية جديدة لمختبر الابتكار لمواكبة استراتيجية الدولة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتركيز على أبعاد جديدة حول الفُرص الواعدة لإمارة الفجيرة في القطاع التعديني، بالإضافة إلى عزم المؤسسة على تأسيس جائزة للمنشآت التعدينية ضمن معايير معتمدة لتعزيز شراكة المنشآت التعدينية في دعم الاستدامة البيئية ودعم استخدام الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المؤسسة أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الموارد الطبيعية، المهندس محمد سيف الأفخم، والمدير العام للمؤسسة، المهندس علي قاسم، وأعضاء المجلس، واستعرض الاجتماع منجزات الفترة الماضية التي تغطي مجالات التحوّل الرقمي والخدمات المقدّمة للمتعاملين والابتكار ومبادرات دعم المسؤولية المجتمعية، إلى جانب جهود المؤسسة لتطوير مهارات كوادرها الوطنية.

وزار أعضاء مجلس الإدارة مختبر الابتكار الذي يأتي استشرافاً للمستقبل واستعداداً للخمسين، وتعرّفوا إلى ما يتضمنه المختبر من تقنيات حديثة، حيث يتمتع المختبر ببنية تحتية متطورة ويُمثّل عامل تمكين للتوسع الناجح لعمليات المؤسسة التشغيلية.

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