محمد بن راشد: اعتمدنا شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.. نرحب بالجميع في بلدنا

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم في دولة الإمارات، وأضاف سموه "نرحب بالجميع في بلدنا".

وأضاف سموه أنه تم أيضاً اعتماد، ضمن جلسة مجلس الوزراء، سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية، حيث أوضح سموه أن الهدف رفع انتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور.

وقال سموه على الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأكد سموه أن "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب".

ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة pic.twitter.com/DLN6ufR6Tc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

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