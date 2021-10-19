هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنفذ 142 دورة استفاد منها 4991 متدرباً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استفاد 4991 متدرباً من منتسبي هيئة أبوطبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين من نحو 142 دورة تدريبية نفذتها إدارة التدريب في الهيئة منذ بداية العام الجاري بمجالات الإنقاذ والإطفاء والحماية المدنية والإسعاف باتباع أحدث وافضل التقنيات والأساليب التدريبية .

وأشاد العقيد صالح سالم الجنيبي مدير مركز الموارد والخدمات المساندة بالإنابة بإقبال المنتسبين على الدورات لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على توفير كافة الممكنات لتحقيق التطلعات في رفع مستوى المنتسبين بإلحاقهم في دورات تخصصية مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية في ظروف جائحة كورونا وذلك لأهمية مثل هذه الدورات بمجالات عدة في الاستراتيجية، والأبداع والابتكار، وتطوير الذات واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي والربوت الإطفائي.

وأكد العقيد فاضل محمد الغفلي مدير إدارة التدريب، أن الهيئة ومن خلال كوادرها التدريبية المتخصصة قامت بتنفيذ الدورات التدريبيه حسب الخطة السنوية المعتمده بالهيئة، ومن خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجية في هذا المجال والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاهتمام نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب.

وقال أن إدارة التدريب تبذل جهودها من أجل رفع كفاءة المنتسبين وتأهيلهم، من خلال تنسيبهم في دورات تدريبية متخصصة، تعزز من قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة، وتعريفهم بطبيعة الحوادث المتوقعة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الإنقاذ والإطفاء والحماية المدنية والإسعاف.



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