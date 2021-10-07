الإمارات تطلق «منحة تصميم المستقبل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت حكومة دولة الإمارات «منحة تصميم المستقبل» التي تهدف إلى جمع الأفكار والمقترحات والمشروعات المبتكرة، لتطويرها واختبارها وتسريع آلية تطبيقها للاستفادة منها وتوظيفها في إيجاد حلول سريعة للتحديات، وتحقيق أفضل النتائج في العمل الحكومي المستقبلي. جاء الإعلان عن المنحة، بالتزامن مع اختتام البرنامج المهني لتصميم المستقبل، واستعراض المشروعات الريادية التي طورها منتسبوه بإشراف عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات وخبراء عالميين، في مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات، وأشرف على تنفيذها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

ويهدف البرنامج المهني لتصميم المستقبل إلى جذب أفضل العقول والمواهب الشابة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية والمعرفية، وتمكينهم من تطوير الأفكار الخلاقة.

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