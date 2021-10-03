«الوطني للأرصاد» يعلن تطوّرات جديدة للإعصار «شاهين»

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار المداري شاهين يتمركز حالياً شمال وسط بحر عمان عند خط عرض 24.2 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر عمان وتبلغ سرعتها حول المركز من 120 إلى 140 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 250 كم من السواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 12 كم/ س بتجاه غرب - جنوب غرب .

وتوقع المركز استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة ومن المتوقع ان يضعف بعد دخوله على اليابسة، كما توقع استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة اليوم بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، على أن يستمر غدا الاثنين تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بامتداد الحالة المدارية تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وقال:"«تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً»، مؤكدا أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويدعو المركز الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجوا اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.

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