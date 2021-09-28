محمد بن زايد يستقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المملكة المغربية الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تطويرها.

ونقل المفتش العام خلال اللقاء .. تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى جلالة ملك المغرب .. متمنيا له دوام الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما استعرض سموه والمسؤول المغربي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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