خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم في واحة الكرامة بأبوظبي معالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولة قام بها معالي الحلبوسي في مختلف أنحاء الواحة شرحا وافيا عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما قام رئيس مجلس النواب العراقي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين البطولة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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