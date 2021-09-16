46 مرشحاً يتنافسون على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثامنة، وضمت القائمة 46 مرشحاً عن 14 فئة، سيتم الكشف عن الفائز بها في الحفل الختامي لفعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينعقد يومَي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء السويدي، إن الدورة الثامنة من الجائزة حظيت باهتمام استثنائي، نتيجة نوع الملفات المشاركة وحجمها، ودورها المهم في خدمة قضايا المجتمع، والاستجابة السريعة لفرق الاتصال الحكومي في التعامل مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، خصوصاً خلال جائحة «كورونا» التي استدعت تصميم وإطلاق كثير من الحملات، ما أثبت نجاح الجائزة في تحفيز المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، على تبني مبادرات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات.

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