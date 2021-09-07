«أوقاف دبي» تدعم علاج مرضى العيون بـ112.7 ألف درهم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي عن تقديم الدعم لمؤسسة نور دبي لتوفير العلاج لعدد من الحالات الإنسانية ممن هم بحاحة لعمليات تصحيح النظر أو من أصحاب الأمراض البصرية.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي برئاسة نائب الأمين العام للمؤسسة خالد آل ثاني، إلى مؤسسة نور دبي، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي الدكتورة منال تريم.

وقدمت مؤسسة الأوقاف دعماً بقيمة 112 ألفاً و700 درهم لعلاج سبعة مرضى من غير القادرين وممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي تكاليف عمليات العيون ومصاريف علاج الأمراض البصرية الأخرى.

وسيتم صرف الدعم من المصرف المخصص لعموم الخير بهدف المشاركة في توفير العلاج لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود، من المقيمين داخل الدولة، و يتضمن الدعم علاج أمراض العيون التي تسبب العمى، وعمليات تصحيح النظر أو إصابات حوادث العين وغيرها من أمراض العيون.

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي خالد آل ثاني: «نسعى من خلال تقديم الدعم لمؤسسة نور دبي إلى المساهمة في توفير الرعاية اللازمة لمرضى العيون وتقديم فرص العلاج للمحتاجين التي من شأنها تحسين مستوى معيشتهم ليكونوا قادرين على الرؤية الطبيعية وتفادي فقدانهم نعمة البصر ومنحهم فرصة العودة مجددا إلى حياتهم الطبيعية مع عائلاتهم».

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