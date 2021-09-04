«محمد بن راشد للفضاء» يكشف عن موقع هبوط المستكشف «راشد» على القمر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن اختيار موقع «لاكوس سومنيوروم»، الذي يُعرف أيضاً بـ«بحيرة الأحلام»، موقع هبوط رئيساً لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهو موقع آمن للهبوط، ويقدم قيمة علمية مهمة، فيما أعلن المركز أيضاً عن اختيار ثلاثة مواقع هبوط احتياطية أخرى.

ويقع «لاكوس سومنيوروم» في الجانب الشمالي الشرقي من القمر، ويتميز الموقع بتكوينه الفريد، الذي تَشكّل من تدفق حمم البازلت، التي أكسبت الموقع لوناً يميل إلى الأحمر. وكانت جهود اختيار موقع الهبوط قد تمت بتعاون بين «‏‎iSpace» والفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر. ويندرج مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ضمن مبادرات استراتيجية «المريخ 2117»، التي تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ، ويحظى المشروع بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والحكومة الرقمية في دولة الإمارات.

مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يندرج ضمن مبادرات استراتيجية «المريخ 2117».

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