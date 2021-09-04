محمد بن زايد يوجه بتقديم الدعم والمساندة للعائلات الأفغانية في مدينة الإمارات الإنسانية

المصدر: أبوظبي ■ وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان وتستضيفهم مدينة الإمارات الإنسانية مؤقتاً، كما أمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفقد مدينة الإمارات الإنسانية، التي تستضيف مؤقتاً العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول أخرى.

واطلع سموه خلال جولة في مرافق المدينة ومنافعها، على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع سموه من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.

وتستضيف حالياً مدينة الإمارات الإنسانية، تجمعاً للقادمين من أفغانستان تمهيداً لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بإشراف أميركي.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان والذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، واستمع من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة، بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية.

وأمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.

وقال سموه إن دولة الإمارات ستظل رمزاً للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني، مؤكداً سموه أن الدولة لن تدخر جهداً في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

فيما كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الإمارات الإنسانية، القائد الميداني لمدينة الإمارات الإنسانية، محمد مطر عبدالله المرر، ومدير إدارة نظام الصحة العامة، الدكتور فيصل مصلح الأحبابي، ومدير إدارة الاستجابة بدائرة الصحة في أبوظبي، إبراهيم فرج راشد المنصوري، بينما أشرف على تنظيم ضيوف المدينة كل من سلطان عبدالله المريخي، وسلطان هزاع سلطان الدرمكي، ومحمد حمد علي الدرمكي، فيما ترجم حديث سموه مع العائلات الأفغانية منصور محمد جابر.







مدينة الإمارات الإنسانية

أنشئت مدينة الإمارات الإنسانية عام 2020 وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة، في ما تضم الساحات الخارجية للمدينة عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار، إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرهما من المستلزمات المعيشية الضرورية.

• ولي عهد أبوظبي استمع من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.

• محمد بن زايد تفقّد سير العمل في موقع مغادرة العائلات الأفغانية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

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