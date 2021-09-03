13 ابتكاراً عالمياً تقود مبادرات الحكومات لتعزيز الرفاه الاجتماعي

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت حكومة دولة الإمارات تقرير «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي»، الذي يضم 13 ابتكاراً طورتها الحكومات حول العالم، ترصد انطباعات الأفراد عن الخدمات والبرامج الحكومية في مختلف القطاعات، وتركز على تطلعاتهم المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

ويركز التقرير الذي أعدّه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، ضمن سلسلة تقارير متخصصة لرصد الابتكارات الحكومية من مختلف دول العالم، على أهمية الابتكارات، وضرورة تبنيها لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتصميم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية القائمة على تطلعات الأفراد واحتياجاتهم الصحية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والعمل، والبيئة المحيطة بهم، والتعليم.

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