الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة «البريدي العالمي»

المصدر: دبي ■ وام

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي وعضوية مجلس العمليات البريدية للدورة المقبلة 2022 - 2025 خلال مشاركتها في النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (UPU) الذي تستضيفه أبيدجان في ساحل العاج.

وجاء انتخاب دولة الإمارات لهذين المنصبين ثمرة لجهودها الحثيثة لتعزيز القطاع البريدي على الصعيدين المحلي والعالمي وانطلاقاً من مساهماتها الفاعلة في أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، ومشاريعها الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات البريدية والمالية، إضافة إلى دورها الريادي في إرساء السياسات البريدية ووضع استراتيجيات العمل البريدي الدولي، والاستفادة منها في النقلة النوعية التي تشهدها مجموعة بريد الإمارات حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله الأشرم: «نتقدم بالشكر الى قيادتنا على رؤيتها وتوجيهاتها السديدة بتعزيز إمكاناتنا وتقديم التسهيلات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التميز والابتكار والاستدامة»، مؤكداً أن الإمارات أثبتت ريادتها في مختلف المجالات والمحافل الدولية من خلال فوزها بعضوية مجلس الإدارة في الاتحاد البريدي العالمي ومجلس العمليات البريدية لدورتين متتاليتين، حيث يؤكد هذا الفوز إمكاناتها المتطورة في تقديم الخدمات البريدية عالية الجودة على الصعيدين الإقليمي والعالمي ممثلة بالنجاحات المتتالية التي تحققها مجموعة بريد الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، والتي لطالما كانت السند الأساسي لها في جميع المراحل، معرباً عن تطلعهم قدماً إلى تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز في القطاع البريدي.

وأضاف أن فوزهم بعضوية مجلس الإدارة ومجلس العمليات البريدية يضعهم أمام مسؤولية كبيرة لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمي بما يشمل تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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