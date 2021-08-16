منصور بن زايد: الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوّعة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوّعة، تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، والبيئة المعيشية الاستثنائية لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام والصناعات الثقافية، والمحتوى الإخباري عبر مختلف الوسائل التقليدية والحديثة.

وأعلن سمو الشيخ منصور بن زايد عن انطلاق الدورة الأولى من «الكونجرس العالمي للإعلام» في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، ويشمل مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي صدقية عالية.

ويشارك في الكونجرس العالمي للإعلام نخبة من روّاد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديمين والشباب وطلبة الجامعات.

وتتضمن محاور الكونجرس موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

كما يوفر منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعد «الكونجرس العالمي للإعلام» منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة.

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