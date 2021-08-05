«الوطني للمبرمجين» يدرّب الطلاب على الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «فيس بوك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن تنظيم «مخيم فيس بوك للذكاء الاصطناعي» للمرة الأولى في المنطقة، خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس الجاري، بالتعاون مع شركة «فيس بوك» العالمية، بهدف تمكين طلاب الجامعات بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية، وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتمكين المبرمجين وإشراكهم في مسيرة التحول الرقمي بدولة الإمارات.

ويأتي تنظيم المخيم ضمن مخرجات ومبادرات «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتهيئة بيئة جاذبة تحتضن المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين والشركات الناشئة والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال البرمجة.

وسيتم اختيار 50 طالباً من نخبة طلاب الجامعات للمشاركة في دورات تدريبية ومحاضرات معرفية في مجال البرمجة، وتعريفهم بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة الإمارات تدعم إنشاء مجتمعات رقمية متكاملة تواكب تنامي دور تطبيقات البرمجة في مختلف مناحي الحياة والعمل، وكل القطاعات الحيوية، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية التي تمكنهم من الابتكار ووضع الحلول والأفكار الجديدة التي تحول التحديات إلى فرص مستقبلية.

وقال إن الشراكة مع «فيس بوك» العالمية لتنظيم المخيم، تأتي في إطار حرص حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تعزيز التعاون مع مختلف الحكومات وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية، لتمكين الطلاب والشباب في الدولة من اكتساب المهارات المعرفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإشراكهم في مسيرة تصميم وصناعة المستقبل.

من جهته، قال مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في «فيس بوك» عزام علم الدين: «سنوظف خبرتنا في تطوير وتطبيق تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، لنوفر للمشاركين في (مخيم فيس بوك للذكاء الاصطناعي) برنامجاً تدريبياً شاملاً، من شأنه أن يكسبهم القدرات الأساسية التي تؤهلهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمتقدمة، بما يسهم بالتالي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للمبرمجين، وتعزيز مشاركتهم في تطور ونمو وازدهار مجتمعهم».

ويتيح «مخيم فيس بوك للذكاء الاصطناعي»، الذي يستمر على مدى أسبوعين، للطلاب، المشاركة ضمن مجموعة من الفعاليات، التي تتضمن ورش العمل التدريبية والجلسات المعرفية، لعدد من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم وخبراء ومتخصصين في هذا المجال، كما سيتلقى الطلبة دعوة لحضور فعاليات «يوم المطور فيس بوك»، للتعرف إلى مكتبة تعلم الآلة PyTorch.

وسيتمكن الطلاب من التعرف إلى أحدث تقنيات تعلم الآلة، وحضور الجلسات المعرفية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، أهمها معالجة الكلام، الرؤية الحاسوبية، ونظرية تعلم الآلة، وتعزيز التعليم، إضافة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال وتطوير المشروعات عبر التعرف إلى قصص النجاح لشركات تم إطلاقها من الدولة.

مهام محورية لصناعة المستقبل

يهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات، الرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار، كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة، لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسة، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات وخارجها، لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات متكاملة.

• الجلسات المعرفية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي تشمل معالجة الكلام، الرؤية الحاسوبية، ونظرية تعلم الآلة، وتعزيز التعليم.

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