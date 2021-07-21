الإمارات ترسل إمدادات طبية و300 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» إلى جمهورية القمر

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها تسعة أطنان من الإمدادات الطبية و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لجائحة «كوفيد-19» لدعم جهود جمهورية القمر المتحدة في الحد من انتشار الجائحة.

كان في استقبال الطائرة في مطار العاصمة «موروني» رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثمان، وسفير الدولة لدى الجمهورية سعيد المقبالي. وأثنى غزالي عثمان على جهود دولة الإمارات الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم، مثمناً وقوفها إلى جانب بلاده في كافة الظروف وخاصة منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وشعبا لمواقفها الإنسانية النبيلة ومؤازرتها لجمهورية القمر المتحدة وشعبها.

من جانبه قال المقبالي: «تأتي هذه الإمدادات الطبية في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز الجهود الحكومية والقطاع الطبي في القمر المتحدة للسيطرة على جائحة كوفيد-19». وأكد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

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