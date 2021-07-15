الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدِث النسب التشغيلية بعدد من الأنشطة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداءً من الأثنين 19 يوليو.

وتحددت الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.

كما تم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما. مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

تأتي هذه الخطوة وفقاً لإستراتيجية أبوظبي لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تطبقها الإمارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.

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