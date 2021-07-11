تجديد جواز سفر المواطنين عبر «المحادثة الافتراضية»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين، عبر المحادثة الافتراضية، على الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي، وذلك من خمس خطوات.

وشرحت الهيئة أن الخدمة تبدأ بتعريف العميل عن نفسه من خلال الإجابة عن سؤال المساعد الافتراضي حول اسمه، حيث سيقوم المساعد الافتراضي بالترحيب به، وإظهار قائمة الخدمات التي يستطيع مساعدته بها، فيقوم العميل بالضغط على التقدم بطلب خدمة، ثم الضغط على خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين، أو كتابة رقم الخدمة.

وتبدأ الخطوة الثانية بطلب المساعد الافتراضي من المستخدم إدخال رقم الهوية، ثم إدخال تاريخ الميلاد بالصيغة الآتية: شهر/‏‏ يوم/‏‏ سنة.

وثالثاً يقوم المستخدم بالضغط على الرابط الخاص بتقديم الخدمة، ورابعاً سيقوم المساعد الافتراضي بإعادة توجيه المستخدم إلى شاشة تقديم الخدمة، ليقوم بمراجعة المعلومات، وأخيراً الانتقال إلى صفحة الدفع من أجل إتمام العملية والحصول على الخدمة.

وذكرت الهيئة أن خدمة تجديد جواز السفر المنتهي متاحة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي على مدار اليوم، في جميع أيام الأسبوع، فيما يبلغ متوسط زمن الانتظار في مراكز خدمة المتعاملين سبع دقائق، ومتوسط زمن الحصول على الخدمة 48 ساعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية عبر المحادثة الافتراضية، ومنها دفع غرامة ملف التأشيرة وتعديل وضع، كما تتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها العديد من الخدمات التي يمكن إنجازها، مثل إصدار جواز سفر جديد، وإصدار خلاصة قيد جديدة، وتعديل بيانات خلاصة قيد، وطلب الإعفاء من رسوم التأخير، وطلب تحديث البيانات، وتجديد بطاقة الهوية، وغيرها.

وتنفذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استراتيجية تحول رقمي، تستند إلى خمسة أهداف رئيسة، هي تحسين تنافسية الهيئة في مجال التحول الرقمي، ورقمنة متكاملة للعمليات والخدمات، وتشجيع الابتكار الرقمي بتقنيات جديدة، وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية، والثقافة الرقمية المتكاملة.

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