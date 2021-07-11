تجديد جواز سفر المواطنين عبر المحادثة الافتراضية بـ5 خطوات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين، عبر المحادثة الافتراضية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي، وذلك من خمس خطوات.

وشرحت الهيئة أن الخدمة تبدأ بتعريف العميل عن نفسه من خلال الإجابة على سؤال المساعد الافتراضي حول اسمه، حيث سيقوم المساعد الافتراضي بالترحيب به، وإظهار قائمة الخدمات التي يستطيع مساعدته بها، فيقوم العميل بالضغط على التقدم بطلب خدمة، ثم الضغط على خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين أو كتابة رقم الخدمة.

وتبدأ الخطوة الثانية بطلب المساعد الافتراضي من المستخدم إدخال رقم الهوية، ثم إدخال تاريخ الميلاد بالصيغة الآتية شهر/ يوم / سنة.

وثالثاً يقوم المستخدم بالضغط على الرابط الخاص بتقديم الخدمة، ورابعا سيقوم المساعد الافتراضي بإعادة توجيه المستخدم إلى شاشة تقديم الخدمة، ليقوم بمراجعة المعلومات، وأخيرا الانتقال إلى صفحة الدفع من أجل إتمام العملية والحصول على الخدمة.

وذكرت الهيئة أن خدمة تجديد جواز السفر المنتهي متاحة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي على مدار اليوم في جميع أيام الأسبوع، فيما يبلغ متوسط زمن الانتظار في مراكز خدمة المتعاملين سبع دقائق ، ومتوسط زمن الحصول على الخدمة 48 ساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن يمكن الاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية عبر المحادثة الافتراضية ومنها دفع غرامة ملف التأشيرة وتعديل وضع، كما تتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها العديد من الخدمات التي يمكن إنجازها مثل إصدار جواز سفر جديد وإصدار خلاصة قيد جديدة، وتعديل بيانات خلاصة قيد، طلب الإعفاء من رسوم التأخير، وطلب تحديث البيانات، وتجديد بطاقة الهوية وغيرها.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استراتيجية تنفذ استراتيجية تحول رقمي تستند إلى خمسة أهداف استراتيجية رئيسية هي تحسين تنافسية الهيئة في مجال التحول الرقمي، رقمنة متكاملة للعمليات والخدمات، تشجيع الابتكار الرقمي بتقنيات جديدة، تعزيز فعالية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية، الثقافة الرقمية المتكاملة.

وتعمل الهيئة على تعزيز الثقة في عملية التحول الرقمي ، والتي تهدف إلى مساعدة العملاء على التغلب على التحديات والاستفادة من التقنيات الرقمية ، مما يتيح لهم الاستعداد بشكل استراتيجي للمستقبل.

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