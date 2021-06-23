«إقامة دبي» و«المخترعين الإماراتية» توقعان تعاوناً للارتقاء بالكفاءات الوطنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الإبداع والابتكار، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، لدفع عجلة التقدم والارتقاء بالمعايير التنموية الشاملة.

وقع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، ورئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية أحمد عبدالله مجان، بحضور مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية العميد طلال الشنقيطي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ونصت المذكرة على تبني برامج مبتكرة لتأهيل ورعاية موظفي إقامة دبي المبدعين والمبتكرين لإنجاز اختراعاتهم، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية بين الطرفين، والتي تسهم في دفع عجلة التقدم لتحقيق التعاون المثمر في مجال نشر الوعي الإبداعي والابتكاري، بما في ذلك التعاون في مجال المبادرات والمشاريع الابتكارية.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، باعتبار الابتكار أساس التطوير والارتقاء بجودة الحياة»، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في مجال الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب واستثمار وتطوير الكوادر البشرية، التي تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الريادة والتميز.

من جهته، عبر مجان، عن سعادته بهذه المذكرة التي ستعزز التعاون بين الطرفين بهدف دعم الكفاءات الوطنية من المخترعين والمبتكرين، إضافة إلى تبادل الخبرات لدفع عجلة التقدم إلى الارتقاء بالمعايير التنموية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة وصولاً لأعلى مستويات التميز.

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