محمد بن راشد: أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات نجحت في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 ، ووجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء في نصها: "نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.. هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء".

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