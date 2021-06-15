محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس "برنامج الجينوم الإماراتي" برئاسة خالد بن محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي-وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة والإشراف عليه.

ويأتي إنشاء المجلس في ضوء الجهود الحكومية لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية، وصولاً إلى خفض معدل الوفيات في الدولة.

وسيعمل المجلس على حوكمة وتوجيه عملية إدخال برامج الجينوم المتعددة في نظم الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وإقرار آليات حصر كافة البيانات ذات العلاقة ووضع الضوابط المتعلقة باستخدامها في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى اعتماد نظام وآليات منح الموافقات المهنية المرتبطة بأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بجميع برامج الجينوم في الدولة.

كما سيشرف المجلس على تنفيذ برامج الجينوم على مستوى الدولة ودعم تطوير وإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المنظمة للجينوم في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وحوكمة البرنامج الوطني للبنوك الحيوية للجينوم في الدولة، واعتماد خطط وبرامج لتحفيز الشركات الناشئة والرائدة لتطوير دراسات وأبحاث في علم الجينوم، وجذب واستقطاب شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة عالمياً في علم الجينوم.

وسيعمل المجلس أيضاً على إقرار خطط دعم العلاجات الجديدة للأمراض النادرة والمزمنة في الدولة وتطوير علاجات مبتكرة، واعتماد برامج تطوير المواهب وإطلاق منصة لبرامج التدريب والدراسات العليا والتدريب الفني، بما في ذلك وإيجاد الحاضنات المعرفية لتطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية في علوم الجينوم.

يضم المجلس في عضويته كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، و عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، و سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، و عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و الشيخ عبدالله محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، و عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، و عامر أحمد الشريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و جورج تشيرش، بروفيسور علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.

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