طقس صحو ورطوبة ليلية ورياح مثيرة للغبار حتى الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الطقس اليوم صحو بوجه عام، ومغبر أحياناً نهاراً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خصوصاً شمالاً.

ونوّه بأن الرياح تكون معتدلة السرعة تنشط أحيانة نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب بعد الظهر غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان .

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الجمعة صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يصبح مضطرباً أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس السبت سيظل صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، يصبح غائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الأحد المقبل، توقع المركز أن يكون صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، يصبح غائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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