عودة جميع موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل اليوم باستثناء فئة وحيدة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

انتظم صباح اليوم جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في مقار عملهم بعد إلغاء كافة الاستثناءات السابقة التي كانت ممنوحة للموظفين، والتي كان من بينها العمل عن بعد بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة (كوفيد-19)، وذلك تنفيذا لتعميم أصدرته الأسبوع الماضي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

وبحسب التعميم يستمر استثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بعد، إلى نهاية العام الدراسي الجاري، مؤكداً على وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة. ويكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

ودعا التعميم جميع الجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والتقيد بتطبيق الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية، الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأية تعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.

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