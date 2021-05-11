الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا على بعض المناطق الساحلية يصبح صحوا بوجه عام مائلا للحرارة نهاراً.. وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س..البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - يصبح صحواً وغائما جزئياً شرقاً و تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس المقبل يكون الطقس رطبا على بعض المناطق الساحلية يصبح صحوا بوجه عام مائلا للحرارة نهاراً.. وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة المقبل يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على المناطق الشرقية مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة..حركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت المقبل رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف و يصبح صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي

وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال - مائل للحرارة نهاراً..وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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